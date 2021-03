Polina Malinovskaya | il cigno nero dal fondoschiena disarmante | che spettacolo – FOTO

(Di venerdì 19 marzo 2021) Di una bellezza fuori dal comune,stupisce tutti con le suesu Instagram e il web impazzisce, ma chi è la modella? Sembra una donna ma in realtà è solo una ragazza di ventitré anni. Nata a Belarus,si è traferita in Italia per lavoro, infatti attualmente vive a Milano L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

SamuelePerrotta : RT @estigarribia08: Io che guardo le storie di Polina Malinovskaya: -

Ultime Notizie dalla rete : Polina Malinovskaya

Yeslife

grazie all'ultimo scatto pubblicato sui social è riuscita letteralmente a far perdere la testa e il cuore ai tanti fa Pur essendo originaria di un paese che non si affaccia sul ...in una carrellata di pose seducenti in auto, ma la gonna è estrema e rischia di vedersi tutto.è sicuramente una delle modelle più belle del momento; ogni post ...