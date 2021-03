PlayStation Plus per PS4 e PS5 vi regala 15 euro: ecco come fare (Di venerdì 19 marzo 2021) Sony, attraverso il suo PS Store, propone un’offerta per il PlayStation Plus, restituendo 15 euro di credito. Fino al 23 Marzo 2021 sottoscrivendo un abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus otterrete 15 euro da spendere su PS Store. Vi ricordiamo che il PlayStation Plus permette di ottenere su PS4 e PS5 i seguenti vantaggi: Gioco online Giochi mensili gratuiti Sconti esclusivi Accesso allo spazio di archiviazione su cloud (100 GB) per il backup dei salvataggi Accesso alle funzioni di Game Help (solo su PS5 e solo nei giochi che le supportano) Sony precisa che la restituzione di 15€ di crediti potrebbe richiedere alcuni giorni, fino a un massimo di 20. L’acquisto dell’abbonamento annuale del PlayStation ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 19 marzo 2021) Sony, attraverso il suo PS Store, propone un’offerta per il, restituendo 15di credito. Fino al 23 Marzo 2021 sottoscrivendo un abbonamento di 12 mesi aotterrete 15da spendere su PS Store. Vi ricordiamo che ilpermette di ottenere su PS4 e PS5 i seguenti vantaggi: Gioco online Giochi mensili gratuiti Sconti esclusivi Accesso allo spazio di archiviazione su cloud (100 GB) per il backup dei salvataggi Accesso alle funzioni di Game Help (solo su PS5 e solo nei giochi che le supportano) Sony precisa che la restituzione di 15€ di crediti potrebbe richiedere alcuni giorni, fino a un massimo di 20. L’acquisto dell’abbonamento annuale del...

