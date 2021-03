Più sicuro Huawei P30 da oggi con l’aggiornamento 137 (Di venerdì 19 marzo 2021) Arrivano le prime segnalazioni riguardanti la distribuzione di un nuovo aggiornamento per Huawei P30 oggi 19 marzo, a testimonianza del fatto che la serie sia ancora al centro dei lavori per il produttore asiatico in termini di sviluppo software. A conti fatti, dunque, si dà continuità a quello che vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, quando sul nostro magazine ci siamo soffermati su un altro upgrade. Vediamo, dunque, come stanno le cose dopo le notizie raccolte stamane. Cosa sappiamo sul nuovo aggiornamento di febbraio per Huawei P30 A conti fatti, il nuovo aggiornamento per Huawei P30 si concentra sulla patch di febbraio. Si tratta del firmware 137, almeno stando ai primi riscontri che ci arrivano questo venerdì da Huawei Upgrade, con la possibilità di garantire una maggiore stabilità ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Arrivano le prime segnalazioni riguardanti la distribuzione di un nuovo aggiornamento perP3019 marzo, a testimonianza del fatto che la serie sia ancora al centro dei lavori per il produttore asiatico in termini di sviluppo software. A conti fatti, dunque, si dà continuità a quello che vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, quando sul nostro magazine ci siamo soffermati su un altro upgrade. Vediamo, dunque, come stanno le cose dopo le notizie raccolte stamane. Cosa sappiamo sul nuovo aggiornamento di febbraio perP30 A conti fatti, il nuovo aggiornamento perP30 si concentra sulla patch di febbraio. Si tratta del firmware 137, almeno stando ai primi riscontri che ci arrivano questo venerdì daUpgrade, con la possibilità di garantire una maggiore stabilità ...

Advertising

borghi_claudio : La questione #AstraZeneca è semplice: se il vaccino è sicuro ed è una guerra commerciale contro la Gran Bretagna pe… - BentivogliMarco : #AstraZeneca e' sicuro. Abbiamo solo perso 3 giorni e tante altre vite umane. Quando i social contano più della sci… - meb : Su @LaStampa, @VeraSlepoj ci ricorda i rischi dei social per i minori. Il nostro impegno per difendere i più piccol… - violetsmin : alla fine i was too tired per fare considerazioni finali e sono andata a dormire Ma!!! i loved it sm, di sicuro uno… - Marinel74187437 : RT @invisi_bile: 'Mi sforzo per fidarmi del futuro per sentirmi più sicuro' #ErmalMeta #TribuUrbana1week -

Ultime Notizie dalla rete : Più sicuro EMA sul vaccino AstraZeneca: in generale, esclusi legami con trombosi ... l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha giudicato sicuro il vaccino dell'azienda farmaceutica ... ma non nella popolazione più anziana: l'EMA non ha escluso un legame tra questi casi e il vaccino. ...

Dopo lo stop da oggi riparte la vaccinazione AstraZeneca Anche in Germania la campagna riprenderà oggi, mentre la Spagna lo farà con qualche cautela in più ... dopo un'attenta analisi dei dati, è arrivata alla conclusione che il vaccino è "efficace e sicuro" ...

Atlanta non si ferma più | 15 punti di Gallinari nella notte Nba Zazoom Blog ... l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha giudicatoil vaccino dell'azienda farmaceutica ... ma non nella popolazioneanziana: l'EMA non ha escluso un legame tra questi casi e il vaccino. ...Anche in Germania la campagna riprenderà oggi, mentre la Spagna lo farà con qualche cautela in... dopo un'attenta analisi dei dati, è arrivata alla conclusione che il vaccino è "efficace e" ...