Pioli polemico dopo Milan-Manchester United | “Good team un c***o” | poi gli insulti VIDEO

(Di venerdì 19 marzo 2021) Nervosismo e polemiche. Condite da quei rimpianti di chi sa che una sfida potenzialmente storica poteva andare in un modo diverso. Stefanoil fischio finale di0-1 – che ha sancito l’eliminazione dei rossoneri dall’Europa League – si è scagliato contro un uomo a bordo campo che si era congratulato col tecnico: “un, somaro.tua sorella, cogl***e”. Una reazione scomposta e inedita per un tecnico che dell’eleganza ha fatto un cavallo di battaglia nei post partita. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #MilanManchesterUnited, #Pioli polemico nel post partita - MaestroShifucs : #MilanNapoli Intervista di Mister Pioli Dire che è un signore è poco ... Grazie Mister per quello che stai dando… - RossoneroKonic : Pioli si può elogiare, si può criticare, ma ciò che tutti devono riconoscergli è il fatto di essere un VERO SIGNOR… - gilnar76 : Pioli polemico: «Rinvio ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Pioli polemico: «Rinvio Juve-Napoli? Le nostre gare non si rinviano» - -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli polemico

Così mentre sta recuperando da un infortunio - e la speranza di Stefanoè averlo se non ... Zero gol e un addio. Ora il ritorno. E c'è voluto un pizzico di diplomazia , per seppellire l'...Questa la foto: : PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Donnarumma inveisce contro il Napoli: "Siete una banda!" Milan, l'allenatore: "Abbiamo trovato un avversario con tanta ...Dopo il giovedì di Europa League, ben due episodi hanno tirato in ballo direttamente e indirettamente Cr7 e i bianconeri ...Alla vigilia della sfida di Europa League, il tecnico rossonero conferma il rientro dello svedese: Non ha i 90 minuti, vedremo se sarà titolare.