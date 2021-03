Pino Daniele | il blues | Napoli e Massimo Oggi c’avrebbe detto così | «Tanto l’aria s’adda cagnà»

(Di venerdì 19 marzo 2021) Napule è mille culure. Napule è mille paure. Napule è a voce de’ criature che saglie chianu chianu e tu sai ca’ non si sulo. Napule è nu sole amaro. Napule è na’ carta sporca e nisciuno se ne importa e ognuno aspetta a’ sciorta. Napule è na’ camminata, int’e viche miezo all’ate. Napule è tutto nu suonno e a’ sape tutto o’ munno. Ma nun sanno a’ verità. È una giornata di sole, il mare se ne sta fermo, immobile, a riflettere una luce calda e brillante. Castel dell’Ovo guarda dalla sua posizione privilegiata il golfo partenopeo e le gente cammina serena, con gli occhi pieni vita. Dalle auto di passaggio proviene una musica, quasi sempre quella di. Come se fosse la colonna sonora di un film perpetuo, che non conosce titoli di coda. Succede anche nei vicoli, nel cuore del città; c’è la musica e c’è il sole. È una giornata di pia, il mare ...

La direzione artistica del festival è affidata allo scrittoreAristarco, autore di racconti ... A partire dalle 11,00 Aristarco intervisteràBoero e Vanessa Roghi, due tra i massimi esperti ...Edizione doppia per il memorial 'Je sto vicino a te' dedicato a, a cui, lo scorso anno, pubblico e artisti amici hanno dovuto rinunciare causa Covid - 19: i 65 anni del Nero a metà, insieme al suo onomastico, non sono stati celebrati. E allora uniamo ...Pino Daniele, auguri di buon compleanno! Stasera memorial il tv "Je sto vicino a te" Pino Daniele, auguri di buon compleanno!C’è una scena, nel biopic su Renato Carosone andato in onda ieri sera su Rai Uno, che racchiude in sè lo spirito di un’epoca: un breve fotogramma in cui il musicista, con la moglie Lita... Continua a ...