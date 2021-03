Pietro, papà senzatetto: “Per me niente auguri, sono padre disattivato” (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – Pietro Triscari è un papà che vive in strada. Nel centro di Roma, all’angolo tra via Del Corso e piazza del Parlamento, col suo sguardo aperto regala un sorriso a chiunque passi. Oggi per lui nessun augurio. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – Pietro Triscari è un papà che vive in strada. Nel centro di Roma, all’angolo tra via Del Corso e piazza del Parlamento, col suo sguardo aperto regala un sorriso a chiunque passi. Oggi per lui nessun augurio.

Advertising

antoclerici : Quella coda di mezzi militari con le bare dei nostri cari, il Papa in una piazza S Pietro piovosa e solitaria che i… - vaticannews_it : #14marzo Nella Messa in San Pietro per i 500 anni dell’evangelizzazione delle #Filippine, #PapaFrancesco ringrazia… - AlbertaMami8190 : @vicinipaola_ @filippinipaolo1 @Santas_Official Hai ragione, mio marito è di Castel San Pietro, quindi verso la Rom… - AnnaDi_Mario : RT @Cri_Giordano: Ho raccolto questa testimonianza di Pietro Brambillasca, anestesista al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La cosa che più m… - liamscare : quando ero piccola tutte i miei amichetti sognavano di diventare veterinari astronauti piloti maestre io invece vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro papà Pietro papà senzatetto: per me niente auguri, sono un padre disattivato Pietro Triscari è un papà che vive in strada. Nel centro di Roma, all'angolo tra via Del Corso e piazza del Parlamento, col suo sguardo aperto regala un sorriso a chiunque passi. Oggi per lui nessun ...

Fantasia nella Pediatria del Santo Stefano di Prato: il 'Piccolo Principe' colora il reparto In occasione della festa del papà oggi, 19 marzo, alla presenza di Daniela Matarrese Direttore ... di Claudio Sarti Presidente della Fondazione AMI e Pietro Amantea Presidente dell'Associazione Vippo è ...

Attanasio e Iacovacci, i funerali di Stato: «Angoscia per giustizia disattesa» Il Messaggero Triscari è unche vive in strada. Nel centro di Roma, all'angolo tra via Del Corso e piazza del Parlamento, col suo sguardo aperto regala un sorriso a chiunque passi. Oggi per lui nessun ...In occasione della festa deloggi, 19 marzo, alla presenza di Daniela Matarrese Direttore ... di Claudio Sarti Presidente della Fondazione AMI eAmantea Presidente dell'Associazione Vippo è ...