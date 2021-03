Pier Silvio Berlusconi dedica sui giornali una pagina intera: “Papà sei unico” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 19 marzo è la Festa del Papà e tra chi ha deciso di festeggiarlo in modo originale c’è Pier Silvio Berlusconi che ha comprato una pagina del Corriere della Sera e del Messaggero per fare gli auguri al suo Papà. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha scelto una via pubblica, lui sempre così riservato nel proteggere vita privata e sentimenti, per mandare un messaggio a Silvio Berlusconi. Così, in una pagina del Corriere, si legge: “Caro Papà, tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 19 marzo è la Festa dele tra chi ha deciso di festeggiarlo in modo originale c’èche ha comprato unadel Corriere della Sera e del Messaggero per fare gli auguri al suo, amministratore delegato di Mediaset, ha scelto una via pubblica, lui sempre così riservato nel proteggere vita privata e sentimenti, per mandare un messaggio a. Così, in unadel Corriere, si legge: “Caro, tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che seianche nel mestiere più bello e importante del ...

Advertising

IlContiAndrea : Gli auguri di Pier Silvio #Berlusconi a suo padre sulle pagine del Corriere della Sera, il Messaggero e il Giornale… - Corriere : Pier Silvio Berlusconi e la pagina di auguri a suo padre Silvio per la festa del papà: ... - Agenzia_Ansa : Il messaggio di auguri di Pier Silvio Berlusconi per la #festadelpapà Scrive sui giornali: 'Papà sei unico'… - Fioskyna : RT @giubot: Sul corriere della sera, firmato Pier Silvio - ilsecoloxix : In occasione della #festadelpapa su alcuni quotidiani, come #IlSecoloXIX, è apparsa una pagina pubblicitaria dedica… -