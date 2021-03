Pier Silvio Berlusconi compra una pagina per fare gli auguri a Silvio per la Festa del papà (Di venerdì 19 marzo 2021) Per l’ottantaquattrenne Silvio Berlusconi, padre di cinque figli, quest’anno la Festa del papà è ancora più speciale. Perché il secondogenito Pier Silvio, 51, nato dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, per fargli gli auguri ha comprato un’intera pagina di giornale dedicandogli parole piene di tenerezza: «Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte. Pier Silvio». Una pagina del Corriere della Sera del 19 marzo 2021 Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 marzo 2021) Per l’ottantaquattrenne Silvio Berlusconi, padre di cinque figli, quest’anno la Festa del papà è ancora più speciale. Perché il secondogenito Pier Silvio, 51, nato dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, per fargli gli auguri ha comprato un’intera pagina di giornale dedicandogli parole piene di tenerezza: «Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte. Pier Silvio». Una pagina del Corriere della Sera del 19 marzo 2021

