Pier Silvio Berlusconi, auguri a papà Silvio sulle pagine dei quotidiani: «Sei un grande» (Di venerdì 19 marzo 2021) Pier Silvio Berlusconi “Sei un grande papà”. Firmato, Pier Silvio Berlusconi. Nel giorno in cui ricorre la Festa del papà, l’Amministratore Delegato di Mediaset ha deciso di mandare un augurio speciale al padre Silvio Berlusconi. E lo ha fatto pubblicamente, acquistando una pagina su alcuni dei principali quotidiani, sulla quale ha fatto scrivere una dedica. “Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 marzo 2021)“Sei un”. Firmato,. Nel giorno in cui ricorre la Festa del, l’Amministratore Delegato di Mediaset ha deciso di mandare uno speciale al padre. E lo ha fatto pubblicamente, acquistando una pagina su alcuni dei principali, sulla quale ha fatto scrivere una dedica. “Caro. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un...

