Piemonte, le prossime tappe del piano vaccinale (Di venerdì 19 marzo 2021) 20mila vaccinazioni al giorno entro il mese di marzo. E' l'obiettivo della Regione Piemonte che ha illustrato oggi le nuove fasi della campagna vaccinale, anche alla luce dell'ok al vaccino AstraZeneca arrivato ieri dall'Ema. Un traguardo reso possibile dall'attivazione di 136 centri vaccinali tra pubblici e privati e dal calcolo delle dosi disponibili in arrivo. "Ad oggi nei magazzini – ha sottolineato il governatore Alberto Cirio – abbiamo 104 mila dosi di AstraZeneca, 16.500 dosi di Moderna 28 mila di Pfizer. Inoltre conosciamo le quantità in arrivo nell'arco nel mese". " Sono ripartite le convocazioni – ha ricordato – ieri siamo andati un po' sulla fiducia, ma avevamo avuto l'anticipazione da parte del ministro che si sarebbe potuto ricominciare oggi alle 15 con il vaccino AstraZeneca, e così è stato. Abbiamo dovuto riconvocare le persone e ...

