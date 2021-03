Piastrina soldato Usa morto nel ’44 riconsegnata alla famiglia | scoperta grazie a un casertano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIsernia – L’Associazione Combat Road di Filignano (Isernia) ha riconsegnato lamilitare delamericano Joseph Postsuain Florida. E’ stata ritrovata nei territori attraversati dLinea Gustav dove Post aveva combattuto la Seconda Guerra Mondiale con il grado di sergente nella Compagnia L DELLA 141/mo Infantry. Era nato nel 1907 ed era stato decorato con la Bronze Star Medal. Laè stata ricevuta da TJ Altman, figlio di Post, commosso per questo ricordo del padre. Una riconsegna resa possibileal lavoro svolto da Sherry Hancock e Marco Bruno dell’associazione Combat Road di Filignano e soprattutto di un giovane della provincia di Caserta, Alessandro Luongo, con l’hobby del metal ...

