Persi 2 milioni di fatturato e lo Stato mi dà 30 mila euro | l' imprenditore Trebeschi shock sui ristori

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Inon bastano mai. E gli imprenditori sono stanchi di quei pochi “spiccioli”, ricevuti spesso in ritardo dal Governo. Giuseppeha cinque attività nel Bresciano: bar, ristoranti, pizzerie. La Pandemia gli ha portato via ben 2di. “Ad oggi ho ricevuto dallosolo 30, un vero dramma”, racconta il giovane. Che ha speso anche diverse migliaia diper mettere in sicurezza i suoi locali: dispositivi di protezione, barriere in plexiglass e quant'altro. “Mi aspetto di tornare a fare il mio lavoro al 100%”, racconta a Libero Trebaschi. “Abbiamo capito cheo altro non ce ne sono per noi”. Nelle sua attività ci sono circa 50 dipendenti. “Ho dovuto far ...