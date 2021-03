Perché oggi celebriamo la Festa del papà (Di venerdì 19 marzo 2021) oggi, 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, si festeggia nel mondo cattolico la Festa del papà. Una ricorrenza celebrata in molti paesi cattolici e, in forme e date diverse, ripresa anche in altre nazioni, che ricorda la data in cui il padre di Gesù è morto. Della storia del falegname marito di Maria sappiamo poco, ne parlano Matteo e Luca nei rispettivi Vangeli. Le prime celebrazioni si situano intorno all’anno mille ma solo nel 1479 papa Sisto IV ha voluto introdurre la data del 19 marzo nel calendario. Solo successivamente, nel 1870, Giuseppe è stato proclamato patrono della Chiesa universale e nel 1956 patrono dei lavoratori, dei falegnami e degli orfani. Una Festa fondata su valori religiosi e civili fino al 1977 quando, con la legge 54, è stata tolta dal calendario delle festività. Il doodle di Google per la ... Leggi su wired (Di venerdì 19 marzo 2021), 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, si festeggia nel mondo cattolico ladel. Una ricorrenza celebrata in molti paesi cattolici e, in forme e date diverse, ripresa anche in altre nazioni, che ricorda la data in cui il padre di Gesù è morto. Della storia del falegname marito di Maria sappiamo poco, ne parlano Matteo e Luca nei rispettivi Vangeli. Le prime celebrazioni si situano intorno all’anno mille ma solo nel 1479 papa Sisto IV ha voluto introdurre la data del 19 marzo nel calendario. Solo successivamente, nel 1870, Giuseppe è stato proclamato patrono della Chiesa universale e nel 1956 patrono dei lavoratori, dei falegnami e degli orfani. Unafondata su valori religiosi e civili fino al 1977 quando, con la legge 54, è stata tolta dal calendario delle festività. Il doodle di Google per la ...

