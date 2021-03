Perché la Finlandia è il Paese più felice del mondo (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Pur in tempi di pandemia, la Finlandia si conferma il Paese più felice al mondo, mentre l'Italia si colloca al 25esimo posto, in risalita rispetto alla 28esima piazza dello scorso anno. È quanto emerge dal 'World Happiness Report', la classifica dei Paesi più felici al mondo, che quest'anno si è trovato ad analizzare gli effetti del Covid sul benessere individuale e collettivo della popolazione mondiale. Il primato finlandese è da attribuire principalmente alla fiducia della popolazione nei confronti della propria comunità, elemento che in questo momento di pandemia ha contribuito a proteggere il benessere delle persone. Il nostro Paese risale di qualche posizione in classifica, nonostante l'anno terribile trascorso e malgrado, secondo i ricercatori del World Happiness Report, ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Pur in tempi di pandemia, lasi conferma ilpiùal, mentre l'Italia si colloca al 25esimo posto, in risalita rispetto alla 28esima piazza dello scorso anno. È quanto emerge dal 'World Happiness Report', la classifica dei Paesi più felici al, che quest'anno si è trovato ad analizzare gli effetti del Covid sul benessere individuale e collettivo della popolazione mondiale. Il primato finlandese è da attribuire principalmente alla fiducia della popolazione nei confronti della propria comunità, elemento che in questo momento di pandemia ha contribuito a proteggere il benessere delle persone. Il nostrorisale di qualche posizione in classifica, nonostante l'anno terribile trascorso e malgrado, secondo i ricercatori del World Happiness Report, ...

