"Per riaprire le scuole siamo pronti a vaccinare gli studenti 16enni", l'ultima 'uscita' di De Luca… (Di venerdì 19 marzo 2021) Un discorso momentaneamente dettato da una serie di 'se' e 'quando' ma, se letto in termini realistici, fa accapponare la pelle, quello pronunciato oggi dal governatore campano, Vincenzo de Luca: "Quando dovesse essere disponibile un vaccino anche per i ragazzi, noi daremo priorità alla vaccinazione su tutto il mondo della scuola, docenti, non docenti e alunni", ha infatti 'azzardato'. De Luca: "Quando avremo quello giusto, vaccineremo subito studenti e docenti" Ed ancora: "Sul vaccino anti Covid abbiamo fatto una verifica sulla possibilità di vaccinare i ragazzi sopra i 16 anni, perché questo avrebbe consentito di aprire le scuole. L'unico vaccino che si può somministrare è Pfizer, che però per le dosi limitate che abbiamo deve essere utilizzato per personale sanitario e pazienti fragili, cioè a cui dobbiamo salvare la vita. Quando ...

Ultime Notizie dalla rete : Per riaprire Primavera fiorentina: prenotazioni per visite guidate speciali ...e del Museo dell'Opera del Duomo a prezzi ridotti e usufruirne da quando sarà possibile riaprire al ... Per informazioni in dettaglio sulle visite guidate: https://duomo.firenze.it/it/629/visite - ...

Scuola, il prossimo anno alle superiori modenesi 35.395 studenti: 800 iscritti in più Ora ci auguriamo, grazie alla campagna vaccinale e le misure di contenimento della pandemia, di riaprire le scuole al più presto per garantire un finale di anno scolastico in presenza, anche se siamo ...

Scuola, Gambardella (Cisl): "Serve un tavolo di programmazione per riaprire il prima possibile in sicurezza" La Gazzetta della Val d'Agri Bayern-Lazio 2-1: i biancocelesti salutano l'Europa. Testa al campionato per riconquistarla 36'st GOL LAZIO: Sbuca Parolo, alle spalle di tutti, sulla punizione calciata da Pereira. Colpo di testa facile per il centrocampista che riapre la partita. 23'st Si libera al tiro Lewandowski dai 25 ...

Virgin Active apre le sue palestre per le vaccinazioni La società mette a disposizione i suoi 37 centri fitness. Aperto un tavolo di discussione da parte della associazione di categoria FitComm con il Ministro Giorgetti per discutere degli effetti negativ ...

