Pellegrini: "Futuro? Non ho paura del dopo. Lontana dalla politica, mia madre mi chiede…"

Uno sguardo al Futuro, ma non troppo preciso. Sono tante le cose che Federica Pellegrini vuole fare dopo l'addio al nuoto. E quell'addio, la campionessa italiana, non lo teme per nulla. La sua carriera è stata piena e generosa con lei. Ma c'è una cosa che sua mamma le ripete praticamente ogni giorno. E prima o poi Federica le darà ascolto...

"Covid? Non avevo paura della malattia, ma temevo quel che avrebbe comportato fermarmi qualche settimana. I 200 stile libero sono una gara difficile, ogni anno ci sono ragazzine che fanno tempi stratosferici. Voglio arrivare lì preparandomi come dico io, per potermela giocare. E so già che davanti a quei blocchi di partenza vivrò le stesse emozioni di quando ...

