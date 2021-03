Pedopornografia, chi sono le “pedomama”: madri che abusano dei bimbi e postano i video online (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – La pandemia non ha fermato l’orrore della Pedopornografia online, anzi: nel 2020 chi violenta i bambini per poi trafficarne le foto e i video non è stato con le mani in mano e ha intensificato, fino a raddoppiarla, l’attività. Durante il lockdown la Pedopornografia è raddoppiata È quanto è emerge da un report dell’associazione Meter Onlus, nella quale si evidenzia come nel 2020 il lockdown abbia fatto aumentare i casi di abusi sui minori e di Pedopornografia in tutto il mondo. Innanzitutto, i link al materiale illecito scovati dalla Postale sono quasi raddoppiati rispetto al 2019. Si parla di 14.521 indirizzi web nel 2020 contro 8.489 dell’anno precedente. La quantità di video denunciati «è più che raddoppiata, dai 992.300 video del 2019 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – La pandemia non ha fermato l’orrore della, anzi: nel 2020 chi violenta i bambini per poi trafficarne le foto e inon è stato con le mani in mano e ha intensificato, fino a raddoppiarla, l’attività. Durante il lockdown laè raddoppiata È quanto è emerge da un report dell’associazione Meter Onlus, nella quale si evidenzia come nel 2020 il lockdown abbia fatto aumentare i casi di abusi sui minori e diin tutto il mondo. Innanzitutto, i link al materiale illecito scovati dalla Postalequasi raddoppiati rispetto al 2019. Si parla di 14.521 indirizzi web nel 2020 contro 8.489 dell’anno precedente. La quantità didenunciati «è più che raddoppiata, dai 992.300del 2019 ...

