Pedopornografia, arrestato giudice attivista Lgbt sponsor delle drag queen nelle scuole (Di venerdì 19 marzo 2021) Milwaukee, 10 mar – Scandalo Pedopornografia negli Usa, un giudice e attivista Lgbt nonché sponsor di iniziative che portavano le drag queen nelle scuole è stato arrestato con sette capi di accusa. Il giudice e la Pedopornografia online Il giudice “Lgbt” Brett Blomme, 38 anni, è stato arrestato: su di lui pendono sette capi di detenzione di Pedopornografia. Secondo il Milwaukee Journal Sentinel, è accusato di aver caricato 27 video e immagini di abusi sessuali su minori sull’app di messaggistica Kik con il nome “DomMasterBB”. Il giudice rischia un minimo di 21 anni di carcere in caso di condanna. Ex ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Milwaukee, 10 mar – Scandalonegli Usa, unnonchédi iniziative che portavano leè statocon sette capi di accusa. Ile laonline Il” Brett Blomme, 38 anni, è stato: su di lui pendono sette capi di detenzione di. Secondo il Milwaukee Journal Sentinel, è accusato di aver caricato 27 video e immagini di abusi sessuali su minori sull’app di messaggistica Kik con il nome “DomMasterBB”. Ilrischia un minimo di 21 anni di carcere in caso di condanna. Ex ...

Imperia, arrestato 45enne in possesso di materiale pedopornografico Un 45enne di Imperia è finito agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine della Polizia postale e della Procura di Catanzaro incentrata sulla pedopornografia su Internet. Oltre cento le persone indagate in Italia, di cui tre arrestate in flagranza di reato. Nella casa del 45enne imperiese i poliziotti hanno trovato e sequestrato diverso ...

L'orrore delle "pedomama" nelle mura di casa Durante la pandemia di Covid purtroppo non si è arrestato il fenomeno della pedofilia e della pedopornografia online. È quanto è emerso da un report dell'associazione Meter Onlus (www.associazionemeter.org), fondata e presieduta da don Fortunato Di ...

Pedopornografia, a Reggio sequestrati migliaia di video: 3 arresti e 119 indagati in Italia

Pedopornografia: Operazione Canada in tutta Italia Ennesima operazione condotta dalla Polizia Postale in tutto il territorio con l'obiettivo di contrastare la piaga della pedopornografia online.

Pedopornografia, denunciati tre savonesi: scambiavano video di minori abusati Esito di una maxi inchiesta partita dalla Calabria, che ha toccato 60 province: 3 arresti (tra cui un imperiese) e 119 indagati ...

