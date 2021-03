Pd partito delle tasse: dice no allo stralcio delle cartelle esattoriali previsto nel decreto Sostegni (Di venerdì 19 marzo 2021) Scontro nel governo Draghi sullo stralcio delle cartelle esattoriali. La misura riguarda il capitolo fiscale del decreto Sostegni. Lo stralcio riguarda le cartelle entro i 5000 euro e interessi inclusi degli anni 2000-2015 e proroga al trenta aprile sia per l’invio di nuove cartelle esattoriali che per i pagamenti della ‘rottamazione ter’ e del ‘saldo e stralcio’ previsti dai dl fiscali dei precedenti governi. Cifre alla mano sono circa 60 milioni le cartelle fiscali per un costo pari ad un miliardo nel 2021 e un miliardo nel 2022. Inoltre, secondo lo schema, sono oltre 130 milioni le cartelle ad oggi nel ‘magazzino’. Lo stralcio ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Scontro nel governo Draghi sullo. La misura riguarda il capitolo fiscale del. Loriguarda leentro i 5000 euro e interessi inclusi degli anni 2000-2015 e proroga al trenta aprile sia per l’invio di nuoveche per i pagamenti della ‘rottamazione ter’ e del ‘saldo e’ previsti dai dl fiscali dei precedenti governi. Cifre alla mano sono circa 60 milioni lefiscali per un costo pari ad un miliardo nel 2021 e un miliardo nel 2022. Inoltre, secondo lo schema, sono oltre 130 milioni lead oggi nel ‘magazzino’. Lo...

