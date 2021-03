Pd: Moretti, 'importante segnale primo incontro Letta con eurodeputati' (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "E' un importante segnale che il primo incontro di Enrico Letta sia stato con i parlamentari europei e che si aggiunge alla scelta di una vice segretaria come Irene Tinagli ed alla riconferma di Brando Benifei: segno della centralità che il segretario vuole dare al lavoro che stiamo facendo qui a Bruxelles e della svolta sul posizionamento del partito, con una rinnovata connotazione europeista. La leadership del Pd può essere ora determinante nelle scelte della famiglia dei socialisti in Europa". Lo afferma l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "E' unche ildi Enricosia stato con i parlamentari europei e che si aggiunge alla scelta di una vice segretaria come Irene Tinagli ed alla riconferma di Brando Benifei: segno della centralità che il segretario vuole dare al lavoro che stiamo facendo qui a Bruxelles e della svolta sul posizionamento del partito, con una rinnovata connotazione europeista. La leadership del Pd può essere ora determinante nelle scelte della famiglia dei socialisti in Europa". Lo afferma l'eurodeputata del Pd Alessandra

Advertising

TV7Benevento : Pd: Moretti, 'importante segnale primo incontro Letta con eurodeputati'... - GabrieleBattis5 : @FMCROfficial @Ruttosporc Più importante la tripletta, dopo le critiche. Ci avrei scommesso una palla, non due, ma… - Fabio_Gio75 : Guardiamo il lato positivo........da quest’anno lo scudetto tornerà ad essere un titolo importante, visto che da NO… - moretti_arianna : RT @NonSoUmile: #hatirliyorum apriamo tutti you tube sul canale fox è troppo importante e non smettete di tw e rt non ossiamo fallire oggi… - moretti : Perché è importante raccontare il lavoro La Notte del Lavoro Narrato Ottava Edizione Jamme. Andiamo. Let's Go. Adel… -

Ultime Notizie dalla rete : Moretti importante Riccione: Geat si rinnova con un nuovo simbolo e la mascotte gabbiano ... Lea Ermeti, l'assessore al Bilancio, Luigi Santi, il direttore generale Geat, Giovanni Moretti e ...aziende multiservizi come Geat sviluppano con la città e la sua comunità un legame storico importante ...

Riccione, nuovo logo per Geat e la mascotte è un gabbiano 'Molto importante per noi è la cultura dell'ecologia - ha aggiunto il direttore generale Giovanni Moretti - per cui l'aspetto ad esempio dedicato ai bambini per quanto riguarda l'utenza dei parchi e ...

Pd: Moretti, 'importante segnale primo incontro Letta con eurodeputati' Il Tempo Pd: Moretti, ‘importante segnale primo incontro Letta con eurodeputati’ Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “E’ un importante segnale che il primo incontro di Enrico Letta sia stato con i parlamentari europei e che si aggiunge alla scelta di una vice segretaria come Irene Tinagli ...

Nino Manfredi: per i 100 anni il restauro di Pane e cioccolata Il Colibrì sarà presto un film di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti e Kasia Smutniak Un altro importante... Il 22 marzo ricorre il centenario dalla nascita del grande Nino ...

... Lea Ermeti, l'assessore al Bilancio, Luigi Santi, il direttore generale Geat, Giovannie ...aziende multiservizi come Geat sviluppano con la città e la sua comunità un legame storico...'Moltoper noi è la cultura dell'ecologia - ha aggiunto il direttore generale Giovanni- per cui l'aspetto ad esempio dedicato ai bambini per quanto riguarda l'utenza dei parchi e ...Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “E’ un importante segnale che il primo incontro di Enrico Letta sia stato con i parlamentari europei e che si aggiunge alla scelta di una vice segretaria come Irene Tinagli ...Il Colibrì sarà presto un film di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti e Kasia Smutniak Un altro importante... Il 22 marzo ricorre il centenario dalla nascita del grande Nino ...