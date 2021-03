Paura al centro commerciale Romaest: minaccia un vigilante con il coltello per rubare whisky (Di venerdì 19 marzo 2021) Controlli a raffica nel centro commerciale Romaest. Tra videosorveglianza e addetti alla sicurezza della “Colosseum Luxury Services”, è stato alzato il livello del monitoraggio dell’area. Tutto ciò soprattutto per le continue “incursioni” di malviventi. Negli ultimi giorni si sono susseguiti blitz di persone provenienti dai campi nomadi. Ma anche nelle ultime ore, momenti di tensione all’interno della struttura. Infatti, nel supermercato “Panorama” un uomo armato di coltello ha minacciato il vigilante che lo aveva sorpreso mentre rubava dagli scaffali alcune bottiglie di liquore per infilarle in uno zaino. Si tratta di un 47enne, che gli agenti hanno arrestato con l’accusa di rapina. Tensione al centro commerciale Romaest La ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Controlli a raffica nel. Tra videosorveglianza e addetti alla sicurezza della “Colosseum Luxury Services”, è stato alzato il livello del monitoraggio dell’area. Tutto ciò soprattutto per le continue “incursioni” di malviventi. Negli ultimi giorni si sono susseguiti blitz di persone provenienti dai campi nomadi. Ma anche nelle ultime ore, momenti di tensione all’interno della struttura. Infatti, nel supermercato “Panorama” un uomo armato dihato ilche lo aveva sorpreso mentre rubava dagli scaffali alcune bottiglie di liquore per infilarle in uno zaino. Si tratta di un 47enne, che gli agenti hanno arrestato con l’accusa di rapina. Tensione alLa ...

