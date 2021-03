Patric guarda avanti | «Testa al campionato per tornare in Champions League»

(Di venerdì 19 marzo 2021) Conclusa l’esperienza della Lazio in, èa tirare le somme di questo cammino europeo: le sue parole La Lazio saluta la, ma senza troppi rimpianti. Il cammino europeo può essere giudicato positivamente, nonostante la gara d’andata contro il Bayern Monaco. A tirare le somme di quest’esperienza internazionale è, ecco il messaggio dello spagnolo su Instagram: «E chi direbbe che all’inizio del percorso facevamo tanta strada arrivando fin qui ? Oraalper ritornarci tutti insieme come abbiamo sempre fatto o almeno provato con grande sforzo, dedicazione e professionalità». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Advertising

laziopress : SOCIAL | Patric guarda al percorso Champions della Lazio: “Chi lo avrebbe detto all’inizio?” – FOTO… - pasqualinipatri : SOCIAL | Patric guarda al percorso Champions della Lazio: “Chi lo avrebbe detto all’inizio?” – FOTO… - LALAZIOMIA : SOCIAL | Patric guarda al percorso Champions della Lazio: “Chi lo avrebbe detto all’inizio?” – FOTO… - LazioMr : @OfficialSSLazio @MuriqiVedat Dopo questa Muriqi può anche fottersi. È un rigore ingenuo che solo i più scemi ci ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Patric guarda

Calcio News 24

Conclusa l'esperienza della Lazio in Champions League, èa tirare le somme di questo cammino europeo: le sue ...... Muriqi (55 Pereira), Correa A disposizione : Alia, Strakosha, Hoedt, Musacchio,, Leiva, ... Il- linee, però, fischia fuorigioco al termine dell'azione. 69 Doppio cambio per i bavaresi. ...Conclusa l’esperienza della Lazio in Champions League, è Patric a tirare le somme di questo cammino europeo: le sue parole La Lazio saluta la Champions League, ma senza troppi rimpianti. Il cammino ...L'incompetenza comunicativa dimostrata da gran parte degli esponenti del mondo scientifico, incapaci di parlare ad un pubblico non specialistico, ma comunque desideroso di capire ed essere informato, ...