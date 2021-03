Pasta frolla, non l’avete mai fatta così: la ciambella morbida che vi conquisterà (Di venerdì 19 marzo 2021) Pasta frolla, non l’avete mai fatta così: la ciambella morbida al cioccolato che vi conquisterà, ecco come si prepara passo per passo. Pasta frolla, non l’avete mai fatta così: ecco come si prepara un’ottima ciambella morbida al cioccolato (Fonte foto: Pixabay)La Festa del papà 2021 è arrivata. E quale attività migliore per i piccoli se non quella di preparare un bel dolce per il proprio papà? Le possibili ricette da preparare sono tantissime, ma ce n’è una che vogliamo proporvi e che sicuramente conquisterà i papà, e non solo! Si tratta di una ciambella al cioccolato, fatta con una ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 19 marzo 2021), nonmai: laal cioccolato che vi, ecco come si prepara passo per passo., nonmai: ecco come si prepara un’ottimaal cioccolato (Fonte foto: Pixabay)La Festa del papà 2021 è arrivata. E quale attività migliore per i piccoli se non quella di preparare un bel dolce per il proprio papà? Le possibili ricette da preparare sono tantissime, ma ce n’è una che vogliamo proporvi e che sicuramentei papà, e non solo! Si tratta di unaal cioccolato,con una ...

Advertising

agatha_nat : @robertodp1958 Pasta frolla...veg ?? - bossebasta : @salvooo75 Squadra di pasta frolla, alle prime difficoltà si sbriciola. - mozart1972 : @saveriocamba Nati stanchi !!!!! Squadra fatta di pasta frolla, Champions ? Si , come no , stasera andiamo fuori pe… - francasava : Strudel alle mele con pasta frolla - primadelcaffe : Ho messo a cuocere la cravatta!!! ?? E voi??? Per quanti si sono persi la ricetta della Cravatta di pasta frolla vi… -