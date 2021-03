Passerella crollata a Santa Maria a Monte | scatta la rimozione delle macerie

Advertising

Il Tirreno

Santa Maria a Monte,: viene tolto ciò che resta / ...Santa Maria a Monte (Pisa), 19 marzo 2021 - Iniziate a ponticelli di Santa Maria a Monte le operazioni di rimozione dellaciclopedonaleil 16 febbraio scorso nell'alveo del canale Collettore durante i lavori di costruzione. Un'imponente gru della ditta Mancini Trasporti è all'opera per cercare di ...Santa Maria a Monte (Pisa), 19 marzo 2021 - Iniziate a ponticelli di Santa Maria a Monte le operazioni di rimozione della passerella ciclopedonale crollata il 16 febbraio scorso nell'alveo del canale ...A Ponticelli di Santa Maria a Monte sono cominciate le operazioni per eliminare i resti del ponte adagiatosi sul letto del canale Collettore dopo un forte boato il 16 febbraio. In corso gli accertamen ...