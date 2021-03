Parma, giallo per Pezzella: salterà per squalifica il Benevento (Di venerdì 19 marzo 2021) È un cartellino giallo pesantissimo quello rimediata da Giuseppe Pezzella nel corso di Parma-Genoa. salterà per squalifica il Benevento È un cartellino giallo pesantissimo quello rimediata da Giuseppe Pezzella nel corso di Parma-Genoa. Il difensore gialloblu è stato ammonito per fermato una ripartenza della squadra di Davide Ballardini. Diffidato, Pezzella sarà squalificato a causa di questo cartellino giallo e per questo motivo salterà la gara contro il Benevento al rientro dalla sosta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) È un cartellinopesantissimo quello rimediata da Giuseppenel corso di-Genoa.perilÈ un cartellinopesantissimo quello rimediata da Giuseppenel corso di-Genoa. Il difensoreblu è stato ammonito per fermato una ripartenza della squadra di Davide Ballardini. Diffidato,saràto a causa di questo cartellinoe per questo motivola gara contro ilal rientro dalla sosta. Leggi su Calcionews24.com

