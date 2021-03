Parma-Genoa, D’Aversa: “Nel gioco meglio noi, non c’è stata partita” (Di sabato 20 marzo 2021) “Da una parte c’è stato il Genoa che ha concretizzato e dall’altra noi che abbiamo creato nove occasioni facendo un gol. Non c’è stata partita sotto l’aspetto del gioco, ma merito al Genoa che porta a casa i tre punti tirando due volte. Il numero più importante è quello del risultato finale, loro sono stati superiori solo nei calci d’angolo. Il primo gol nasce da un fallo laterale, potevamo fare meglio, è questione di determinazione“. Lo ha detto Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, dopo la sconfitta contro il Genoa. Sul primo gol di Scamacca: “Non dobbiamo concedere un cross così facilmente, ma i contrasti vanno vinti – spiega ancora il tecnico a Sky Sport – Destro è di spalle e gli abbiamo concesso il cross: potevamo accorciare in ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) “Da una parte c’è stato ilche ha concretizzato e dall’altra noi che abbiamo creato nove occasioni facendo un gol. Non c’èsotto l’aspetto del, ma merito alche porta a casa i tre punti tirando due volte. Il numero più importante è quello del risultato finale, loro sono stati superiori solo nei calci d’angolo. Il primo gol nasce da un fallo laterale, potevamo fare, è questione di determinazione“. Lo ha detto Roberto, allenatore del, dopo la sconfitta contro il. Sul primo gol di Scamacca: “Non dobbiamo concedere un cross così facilmente, ma i contrasti vanno vinti – spiega ancora il tecnico a Sky Sport – Destro è di spalle e gli abbiamo concesso il cross: potevamo accorciare in ...

