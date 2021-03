Parma-Genoa 1-2: Pellè rovescia e Scammacca (la) ribalta (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Parma dura soltanto un tempo e spreca l’occasione di riapre il discorso salvezza. Tanti errori sotto porta, il Genoa ne approfitta Parma-Genoa è la serata dei bomber. Non basta il capolavoro di Pellè ai padroni di casa, che restano al penultimo posto della classifica. Ballardini si gode Scamacca e vola a 31 punti in classifica, facendo un grande passo in avanti per il discorso salvezza. Il Genoa torna a vincere in Serie A dopo 41 giorni, dalla partita contro il Napoli. D’Aversa schiera una formazione con molta qualità in avanti, affidandosi al neo acquisto Pellé e all’estro di Man. I due attaccanti si mostrano subito pericolosi e combinano bene. I padroni di casa tengono bene il possesso nella prima frazione di gioco e al 16? passano in vantaggio con un capolavoro di Pellé: ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021) Ildura soltanto un tempo e spreca l’occasione di riapre il discorso salvezza. Tanti errori sotto porta, ilne approfittaè la serata dei bomber. Non basta il capolavoro diai padroni di casa, che restano al penultimo posto della classifica. Ballardini si gode Scamacca e vola a 31 punti in classifica, facendo un grande passo in avanti per il discorso salvezza. Iltorna a vincere in Serie A dopo 41 giorni, dalla partita contro il Napoli. D’Aversa schiera una formazione con molta qualità in avanti, affidandosi al neo acquisto Pellé e all’estro di Man. I due attaccanti si mostrano subito pericolosi e combinano bene. I padroni di casa tengono bene il possesso nella prima frazione di gioco e al 16? passano in vantaggio con un capolavoro di Pellé: ...

