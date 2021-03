Parma Genoa 1-2 | cronaca e tabellino

(Di venerdì 19 marzo 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Tardini”,si sono affrontate nel match valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21. Un gol in rovesciata di Pellé ha illuso il. Nella ripresa decisivi i cambi di Ballardini che manda in campo Scamacca e il giovane centravanti decide la sfida con una doppietta. Sintesi1-2 MOVIOLA 8? Occasione Man – Colpo di testa dell’attaccante delche però non trova la porta. Prima buona azione dei ducali. 10? Occasione Man – Ancora l’attaccante rumeno pericoloso, stavolta con il mancino: buona sterzata in area ma conclusione ...

Quasi 10 anni dopo. Graziano Pellé torna al gol in Serie A e lo fa in grande stile: è una splendida rovesciata a sbloccare il risultato in. Minuto 16, su cross dalla sinistra di Pezzella arriva l'inserimento sul secondo palo di Kucka che fa da sponda di testa per il numero 9. Stop di petto e rapidissima rovesciata che ...22.40 Anticipo Serie A,1 - 2 Successo in rimonta delsul, inchiodato al penultimo posto. Avvio compassato, illuminato dal gol di Pellè (16') con controllo e rovesciata sulla sponda di Kucka. Gli ...Il tabellino di Parma-Genoa 1-2 il risultato finale: successo di fondamentale importanza per la squadra di Ballardini, gli emiliani restano penultimi.Prosegue la Serie A con gli incontri della 28a giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partita in ...