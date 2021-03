Parigi-Roubaix 2021, nuovo lockdown nel Nord della Francia: corsa a rischio cancellazione? (Di venerdì 19 marzo 2021) Non c’è pace per la Parigi-Roubaix. Dopo esser stata l’unica Classica Monumento a non essersi disputata in un 2020 decisamente da dimenticare, anche quest’anno la corsa del pavè per eccellenza, rischia di fatto l’ennesima storica, e davvero tremenda, cancellazione. Il tutto è dovuto all’entrata del Nord Francia in un lockdown serrato di ben quattro settimane dalla mezzanotte di quest’oggi, che quindi andrebbe a coincidere anche col giorno preposto per la Roubaix maschile e femminile, ossia domenica 11 aprile. Purtroppo l’impennata dei contagi da Covid-19 ha portato questa zona del Paese transalpino, in piena ‘terza ondata’, a mettere in atto delle misure più stringenti per contrastare la pandemia in atto. Come per l’Italia, anche la ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Non c’è pace per la. Dopo esser stata l’unica Classica Monumento a non essersi disputata in un 2020 decisamente da dimenticare, anche quest’anno ladel pavè per eccellenza, rischia di fatto l’ennesima storica, e davvero tremenda,. Il tutto è dovuto all’entrata delin unserrato di ben quattro settimane dalla mezzanotte di quest’oggi, che quindi andrebbe a coincidere anche col giorno preposto per lamaschile e femminile, ossia domenica 11 aprile. Purtroppo l’impennata dei contagi da Covid-19 ha portato questa zona del Paese transalpino, in piena ‘terza ondata’, a mettere in atto delle misure più stringenti per contrastare la pandemia in atto. Come per l’Italia, anche la ...

