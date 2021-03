Paraciclismo, la nazionale italiana in ritiro in Abruzzo A Francavilla parte preparazione per Tokyo (Di venerdì 19 marzo 2021) Chieti - A Francavilla al Mare si terrà il ritiro della nazionale italiana di Paraciclismo con vista sulle Paralimpiadi di Tokyo 2021Dalla prossima settimana si ripropone infatti il felice connubio tra a Francavilla al Mare e la nazionale italiana di Paraciclismo, pronta a fare ritorno sulla costa abruzzese ?dal 22 al 27 marzo? nella location dell'Hotel Corallo, con l'organizzazione tecnica a cura dell'Addesi Cycling. Con tutte le dovute cautele per contrastare il contagio da Covid-19, il ritiro azzurro vuole essere un'occasione di ripresa e di slancio dello sport paralimpico, in proiezione delle Paralimpiadi di Tokyo ?tra il 24 agosto e il 5 settembre?, in cui la ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 19 marzo 2021) Chieti - Aal Mare si terrà ildelladicon vista sulle Paralimpiadi di2021Dalla prossima settimana si ripropone infatti il felice connubio tra aal Mare e ladi, pronta a fare ritorno sulla costa abruzzese ?dal 22 al 27 marzo? nella location dell'Hotel Corallo, con l'organizzazione tecnica a cura dell'Addesi Cycling. Con tutte le dovute cautele per contrastare il contagio da Covid-19, ilazzurro vuole essere un'occasione di ripresa e di slancio dello sport paralimpico, in proiezione delle Paralimpiadi di?tra il 24 agosto e il 5 settembre?, in cui la ...

Advertising

Abruzzooggi1 : Francavilla al Mare ospita nazionale italiana di paraciclismo. #FrancavillaalMare #Paraciclismo #Sport… - NotizieAbruzzo : La Nazionale italiana di paraciclismo in ritiro a Francavilla al mare - notiziedabruzzo : A Francavilla al Mare il ritiro della nazionale italiana di paraciclismo in vista delle #Paralimpiadi di #Tokyo2021… - abruzzo24ore : Paraciclismo, la nazionale italiana in ritiro in Abruzzo A Francavilla parte preparazione per Tokyo - AnsaAbruzzo : Paraciclismo: nazionale italiana in ritiro in Abruzzo -