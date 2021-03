“Panopticon Il teatro igienico” | un’opera installativa basata su danza e arti visive

(Di venerdì 19 marzo 2021) “/ Il” Roberto Zappalà, ligio alle restrizioni in vigore, prova a riavvicinare il pubblico al balletto con/ Ilsu. Un progetto ambientato all’interno di una struttura di filo metallico e tulle, dovetori “prigionieri” come lo sono gli spettatori e la società a causa della pandemia – danno vita a coreografie di Filippo Domini, Adriano Popolo Rubbio, Fernando Roldan Ferrer e Joel Walsham. INFO: Catania, Museo Civico Castello Ursino, 19 marzo-17 aprile.scenariopubblico.com Leggi anche ...

In programma dal 19 marzo al 17 aprile Dopo mesi di chiusura dovuta all'emergenza sanitaria '/ iligienico', l'opera installativa di Roberto Zappalà, prende forma dal vivo dal 19 marzo al 17 aprile al Museo Civico Castello Ursino in co - organizzazione con l'assessorato alla ...