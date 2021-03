Palombella (Uilm) “Blocco dei licenziamenti necessario, ma da solo non basta” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Il Blocco dei licenziamenti ha evitato un disastro dal punto di vista sociale, ma nell’ultimo anno si sono comunque persi in totale circa 900 mila posti di lavoro. La proroga del Blocco dei licenziamenti va accompagnata da una serie di interventi per preservare il sistema industriale del Paese”. Lo ha detto il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia di stampa Italpress. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) “Ildeiha evitato un disastro dal punto di vista sociale, ma nell’ultimo anno si sono comunque persi in totale circa 900 mila posti di lavoro. La proroga deldeiva accompagnata da una serie di interventi per preservare il sistema industriale del Paese”. Lo ha detto il segretario generale della, Rocco, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia di stampa Italpress. sat/red su Il Corriere della Città.

