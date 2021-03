Palermo, il ricordo di Perinetti: “Promozione in B del 2001 nel cuore. Cessione club? Ho una certezza” (Di venerdì 19 marzo 2021) Giorgio Perinetti e il Palermo, un amore infinito.Il noto ed esperto direttore sportivo romano, ex dirigente rosanero, nel corso dell'intervista rilasciata al 'Giornale di Sicilia', ha ripercorso le tappe della propria carriera ritornando proprio sui periodi vissuti al club di Viale del Fante. L'attuale ds del Brescia con il Palermo ha vinto in tre occasioni: due volte in serie C e uno in serie B. Ecco un estratto dell'intervista."Per me la maglia rosanero resta sempre una magia, una visione. Non sono mai riuscito a dire di no al Palermo. Come se sentissi una voce che mi chiama. La Promozione che sento più mia è quella dalla C1 alla B del 2001. Sofferta, decisa dal rigore sbagliato dall’attaccante del Messina Torino ad Avellino. Sciupammo un vantaggio enorme. La ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 marzo 2021) Giorgioe il, un amore infinito.Il noto ed esperto direttore sportivo romano, ex dirigente rosanero, nel corso dell'intervista rilasciata al 'Giornale di Sicilia', ha ripercorso le tappe della propria carriera ritornando proprio sui periodi vissuti aldi Viale del Fante. L'attuale ds del Brescia con ilha vinto in tre occasioni: due volte in serie C e uno in serie B. Ecco un estratto dell'intervista."Per me la maglia rosanero resta sempre una magia, una visione. Non sono mai riuscito a dire di no al. Come se sentissi una voce che mi chiama. Lache sento più mia è quella dalla C1 alla B del. Sofferta, decisa dal rigore sbagliato dall’attaccante del Messina Torino ad Avellino. Sciupammo un vantaggio enorme. La ...

