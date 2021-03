Pagamenti in agricoltura | la Campania avrà una propria agenzia regionale Nasce l’Ageac

(Di venerdì 19 marzo 2021) di Nicola Rivieccio La Giuntaha approvato il disegno di legge per l’istituzione del, l’per iindellache sarà chiamata svolgere le funzioni di organismo pagatore(Opr) e gestire gli aiuti, i contributi ed i premi comunitari finanziati, in tutto o in parte, dal Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia) e Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Lo rende noto Nicola Caputo, assessore all’della Regione. “In realtà – spiega l’assessore Caputo – l’organismo era già stato istituito per legge ben 11 anni fa: era stata una mia proposta che divenne legge nella finanziariadel 2009, poi ...

santangeloitalo : La Giunta regionale della Campania ha deliberato e inviato al Consiglio regionale il disegno di legge per l'istituz… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamenti agricoltura

Il Lametino

... in occasione dell'incontro con gli Assessori regionali al Turismo Massimo Bray e all'... certamente è una boccata d'ossigeno, con la necessaria stretta suidel primo bando fermi ...... in occasione dell'incontro con gli Assessori regionali al Turismo Massimo Bray e all'... certamente è una boccata d'ossigeno, con la necessaria stretta suidel primo bando fermi ...I conti correnti indicati per il pagamento erano inesistenti: doppia denuncia. L’indagine è durata quasi un anno. Tutti i retroscena ...Terza commissione - Via libera unanime alla Rendicontazione sull’attività del 2020 di Avepa (Arv) Venezia 18 mar. 2021 -La Terza commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andr ...