Pagamenti alle imprese, Bergamo: +40,5% di ritardi gravi, ma mantiene il 3° posto in Italia

Nel 2020 l'emergenza Covid-19 ha fatto impennare i ritardi gravi (oltre 30 giorni) nei Pagamenti da parte delle imprese soprattutto in Valle d'Aosta (+41,5%), Friuli – Venezia Giulia (+40,3%), Veneto (+35,8%), Piemonte (+30,9%) e Lombardia (+30,3%). È quanto emerge dallo Studio Pagamenti, aggiornato al 31 dicembre 2020, realizzato da Cribis, società del gruppo CRIF specializzata nella business information. A livello provinciale le ripercussioni più pesanti sui tempi di pagamento delle aziende si sono registrati, nell'ordine, a Lodi (+64,3%), Belluno (+54,2%), Asti (+53,8%) e Pordenone (+50%). Nel focus sulla Lombardia emerge un doppio ruolo di Bergamo: da una parte risulta tra le 15 province Italiane le cui imprese fanno segnare ...

