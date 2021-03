Paesi felici, Finlandia al primo posto ma l’Italia recupera: il World Happiness Report (Di venerdì 19 marzo 2021) È disponibile il World Happiness Report: la classifica dei Paesi più felici al mondo anche in tempo di Covid. Stando ai risultati di questa indagine internazionale, è la Finlandia è il Paese più felice. Il Report analizza gli effetti della pandemia di Coronavirus sul benessere individuale e collettivo. Molto indietro, ma meglio rispetto all’anno scorso, l’Italia che, nonostante gli ultimi terribili 12 mesi trascorsi, sale dal 28º al 25º posto. Scandinavia sul tetto del mondo La Finlandia guadagna la “palma della felicità” per il terzo anno consecutivo. Secondo gli esperti, il posizionamento del Paese nordico è da attribuire principalmente alla fiducia della popolazione nei confronti della propria ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 19 marzo 2021) È disponibile il: la classifica deipiùal mondo anche in tempo di Covid. Stando ai risultati di questa indagine internazionale, è laè il Paese più felice. Ilanalizza gli effetti della pandemia di Coronavirus sul benessere individuale e collettivo. Molto indietro, ma meglio rispetto all’anno scorso,che, nonostante gli ultimi terribili 12 mesi trascorsi, sale dal 28º al 25º. Scandinavia sul tetto del mondo Laguadagna la “palma dellatà” per il terzo anno consecutivo. Secondo gli esperti, il posizionamento del Paese nordico è da attribuire principalmente alla fiducia della popolazione nei confronti della propria ...

