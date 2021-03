Ovaio policistico: sintomi, cause e conseguenze (Di venerdì 19 marzo 2021) La sindrome dell’Ovaio policistico (PCOS) è considerata come la più comune alterazione endocrina in età fertile. Colpisce infatti circa il 5-10% delle donne e, anche se le cause non sono ancora note, se ne conoscono invece le possibili conseguenze sul corpo e sull’organismo femminile. Nello specifico, si tratta di una sindrome caratterizzata da: alterazioni di natura metabolica (iperandrogenismo, insulino-resistenza); presenza di cisti ovariche in entrambe le ovaie, ma anche solo in uno; alterazioni endocrinologiche; ingrossamento delle ovaie. Quello descritto è un quadro piuttosto ampio che porta al manifestarsi di diversi sintomi tra cui eccessiva peluria sul viso, acne, ciclo mestruale irregolare o a volte anche assente. In questo senso, una diagnosi precoce può essere determinante in quanto alla ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 marzo 2021) La sindrome dell’(PCOS) è considerata come la più comune alterazione endocrina in età fertile. Colpisce infatti circa il 5-10% delle donne e, anche se lenon sono ancora note, se ne conoscono invece le possibilisul corpo e sull’organismo femminile. Nello specifico, si tratta di una sindrome caratterizzata da: alterazioni di natura metabolica (iperandrogenismo, insulino-resistenza); presenza di cisti ovariche in entrambe le ovaie, ma anche solo in uno; alterazioni endocrinologiche; ingrossamento delle ovaie. Quello descritto è un quadro piuttosto ampio che porta al manifestarsi di diversitra cui eccessiva peluria sul viso, acne, ciclo mestruale irregolare o a volte anche assente. In questo senso, una diagnosi precoce può essere determinante in quanto alla ...

