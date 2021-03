Otto regioni restano in zona rossa. Il Lazio spera nell’arancione (dal 29 marzo) (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – Oggi ci sarà il consueto cambio di colore delle regioni, ma tante resteranno in zona rossa fino a Pasqua compresa (e nessuna potrà passare in zona gialla, per decreto). Dopo il monitoraggio dell’Iss di oggi pomeriggio, è praticamente certo che ben Otto regioni e una provincia autonoma resteranno nella fascia di rischio più alta, con relativo lockdown. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Trento, Puglia e Veneto. Resteranno in zona rossa almeno fino alla settimana tra il 29 marzo e il 4 aprile compresa. Dal canto suo, il Lazio spera di passare in zona arancione dal 29 marzo. Otto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – Oggi ci sarà il consueto cambio di colore delle, ma tante resteranno infino a Pasqua compresa (e nessuna potrà passare ingialla, per decreto). Dopo il monitoraggio dell’Iss di oggi pomeriggio, è praticamente certo che bene una provincia autonoma resteranno nella fascia di rischio più alta, con relativo lockdown. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Trento, Puglia e Veneto. Resteranno inalmeno fino alla settimana tra il 29e il 4 aprile compresa. Dal canto suo, ildi passare inarancione dal 29...

