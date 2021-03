‘Ottimizzare la gestione del diabete mellito’, il Fatebenefratelli struttura all’avanguardia (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDalla chetoacidosi complicanza acuta del diabete mellito alla dimissione con somministrazione di insulina con microinfusore e controllo glicemico mediante impianto di microsensore. All’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento il diabete mellito viene gestito dalle complicanze acute alle complicanze croniche grazie all’utilizzo di presidi terapeutici all’avanguardia. Il microinfusore e il microsensore sono strumenti che semplificano la gestione della patologia nel quotidiano, abbattendo il terribile rischio delle complicanze . Il “Fatebenefratelli di Benevento” ha sempre colto quelle che sono le esigenze dell’ammalato e in ambito diabetologico ha affidato agli specialisti nel settore la d.ssa Itala Ventre resp U.O. di Medicina Interna e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDalla chetoacidosi complicanza acuta delmellito alla dimissione con somministrazione di insulina con microinfusore e controllo glicemico mediante impianto di microsensore. All’Ospedale Sacro Cuore di Gesùdi Benevento ilmellito viene gestito dalle complicanze acute alle complicanze croniche grazie all’utilizzo di presidi terapeutici. Il microinfusore e il microsensore sono strumenti che semplificano ladella patologia nel quotidiano, abbattendo il terribile rischio delle complicanze . Il “di Benevento” ha sempre colto quelle che sono le esigenze dell’ammalato e in ambito diabetologico ha affidato agli specialisti nel settore la d.ssa Itala Ventre resp U.O. di Medicina Interna e ...

