ORSIC, IL GIRAMONDO IDOLO DI ZAGABRIA (Di venerdì 19 marzo 2021) Mislav ORSIC ieri sera ha guidato un’impresa, quella della Dinamo ZAGABRIA, che con la sua tripletta ha eliminato dall’Europa League un club prestigioso come il Tottenham di Mourinho. Dopo il 2-0 dell’andata in favore degli Spurs, a ZAGABRIA il punteggio si è ribaltato, e nei supplementari, al minuto 106, ORSIC ha segnato la rete decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. Mislav ORSIC nasce a ZAGABRIA, il 29 dicembre del 1992, è un centrocampista in forza alla Dinamo ZAGABRIA. Dopo gli inizi in patria all’Inter Zapresic, lo prende lo Spezia, in Liguria ha poco spazio e chiude la parentesi italica con sole 9 presenze in B. Rientra in Croazia e poi prendono il via le sue avventure da GIRAMONDO: la prima è in Corea del Sud, ai Jeonnam Dragons, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Mislavieri sera ha guidato un’impresa, quella della Dinamo, che con la sua tripletta ha eliminato dall’Europa League un club prestigioso come il Tottenham di Mourinho. Dopo il 2-0 dell’andata in favore degli Spurs, ail punteggio si è ribaltato, e nei supplementari, al minuto 106,ha segnato la rete decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. Mislavnasce a, il 29 dicembre del 1992, è un centrocampista in forza alla Dinamo. Dopo gli inizi in patria all’Inter Zapresic, lo prende lo Spezia, in Liguria ha poco spazio e chiude la parentesi italica con sole 9 presenze in B. Rientra in Croazia e poi prendono il via le sue avventure da: la prima è in Corea del Sud, ai Jeonnam Dragons, ...

