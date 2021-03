Orsato miglior arbitro del 2019-20 per l’AIC: “Essere premiato dai calciatori è gratificante” (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso del Gran Galà del Calcio AIC, appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana calciatori per premiare migliori calciatori e calciatrici della scorsa stagione, è insignito del titolo di miglior arbitro della scorsa stagione Daniele Orsato. Il fischietto di Schio ha commentato così a Sky Sport il riconoscimento ricevuto: “E’ la cosa che gratifica di più un arbitro, i calciatori sono gli unici che riconoscono le nostre prestazioni, quindi vale tutto. Sono molto soddisfatto, dedicato questo premio ai miei figli, sono le fondamenta della mia vita”. Foto: sito AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso del Gran Galà del Calcio AIC, appuntamento organizzato dall’Associazione Italianaper premiaree calciatrici della scorsa stagione, è insignito del titolo didella scorsa stagione Daniele. Il fischietto di Schio ha commentato così a Sky Sport il riconoscimento ricevuto: “E’ la cosa che gratifica di più un, isono gli unici che riconoscono le nostre prestazioni, quindi vale tutto. Sono molto soddisfatto, dedicato questo premio ai miei figli, sono le fondamenta della mia vita”. Foto: sito AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

