Ornella | 12 coltellate dal marito La famiglia strappa il biglietto dei suoceri e respinge i fiori

(Di venerdì 19 marzo 2021) Sono state lacrime amare quelle versate fuori dal Duomo di Napoli per il femminicidio diPinto, ma anche gli applausi delle madri dei suoi alunni.Pinto è stata accoltellata 12 volte dallo scorso 13 marzo, Pinotto Iacomino, nel rione Sanità di Napoli. L’uomo è fuggito a Montegabbione, in Umbria, consegnandosi al L'articolo proviene da Leggilo.org.

Le indagini dei carabinieri e della Procura di Napoli sull' omicidio diPinto, la 40enne assassinata a Napoli, all' alba dello scorso 13 marzo, con 15, dal suo ex, Pinotto Iacomino, proseguono per accertare la premeditazione del reato. L'ex marito ......si sono svolti i funerali diPinto, l'insegnante di 39 anni ammazzata dal marito nella notte tra venerdì e sabato. L'omicida, Pinotto Iacomino, l'ha uccisa colpendola con dodici. ...Commozione e tenzione dutrante i funerali di Ornella Pinto: i suoceri mandano i fiori, ma la sorella della vittima li rifiuta ...Il commovente gesto di un gruppo di donne durante i funerali di Ornella Pinto, la donna di 39 anni uccisa dal padre di suo figlio ...