Origine festa del papà: perchè si celebra il 19 Marzo? (Di venerdì 19 marzo 2021) Life&People.it In Italia la festa del papà che si festeggia il 19 Marzo ha Origine e radici cattoliche, in quanto coincide con il giorno della morte di San Giuseppe, padre adottivo di Gesù e simbolo di paternità. La festa ha perso i suoi tratti religiosi, ma rimane un appuntamento imperdibile per ricordare a tutti i papà quanto sono speciali e insostituibili. Origine della festa del papà in Italia In Italia le origini della moderna festa del papà risalgono al 1871, anno in cui la Chiesa cattolica decise di proclamare San Giuseppe (festeggiato il 19 Marzo) protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale. Il culto di San Giuseppe ha però origini ancora più ...

