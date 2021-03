Ordinanza Covid: Sardegna e Molise arancioni, Campania rossa. Calabria e Sicilia non cambiano colore (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza , sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo. Lo si... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza , sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo. Lo si...

Ultime Notizie dalla rete : Ordinanza Covid Covid: Sardegna e Molise in arancione, Campania resta rossa Viene prorogata l'ordinanza in scadenza relativa all'area rossa in Campania. Lo comunica il ministero della Salute. Bag 19 - 03 - 21 19:04:54 (0637)SAN,PA 5 NNNN

Covid, da lunedì Sardegna e Molise in zona arancione La Sardegna, unica Regione in zona bianca, da lunedì 22 marzo diventerà arancione. Migliorano invece i dati in Molise che da rossa diventerà arancione. E' quanto prevede l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. Resta invece rossa la Campania.

Ordinanza Covid: Sardegna e Molise arancioni, Campania rossa. Calabria e Sicilia non cambiano colore Gazzetta del Sud Riportare gli ospiti della casa di riposo da Matelica a Castelsantangelo sul Nera: il sindaco Falcucci chiede una struttura temporanea 3' di lettura 19/03/2021 - La prima Ordinanza firmata dal Sindaco il 24 Agosto 2016 ha riguardato l’inagibilità della Casa di Riposo “A. Paparelli” di Castelsantangelo sul Nera primo e unico Comune de ...

Ordinanza del Ministro Speranza. La Calabria resta ancora in zona arancione Le ordinanze andranno in vigore da lunedì 22 marzo ... pone la regione al penultimo nel Paese per dosi somministrate. Infine, il Piano contro il Covid è stato perfino bocciato e va integrato al più ...

