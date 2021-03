Ora legale | Terna “Benefici elettrici | ambientali ed economici”

(Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Domenica 28 marzo torna l’ora: per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti, nei prossimi 7 mesi in Italia avremo positivi impatti per il sistema energetico dal punto di vista elettrico, ambientale ed economico. Secondo quanto rilevato da, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, “nel 2020 idell’orahanno determinato un risparmio pari a 400 milioni di kWh (quanto il consumo medio annuo dità di circa 150 mila famiglie), un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 205 mila tonnellate e a un risparmio economico pari a circa 66 milioni di euro”.Lo scorso anno, i valori sono stati fortemente influenzati dalla complessiva riduzione dei consumi energetici dovuta alla ...

