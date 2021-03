Oppo Find X3 Pro 5G, recensione. Vicino alla perfezione, ma a che prezzo! (Di venerdì 19 marzo 2021) È finalmente arrivato il momento di parlarvi in maniera più approfondita di Oppo Find X3 Pro 5G, l’ultimo top di gamma presentato nelle scorse settimane dal brand di origini cinesi che vuole dare filo da torcere alla concorrenza. Oppo ha puntato moltissimo sulla qualità e la versatilità delle fotocamere, su un design caratterizzato da una “curva impossibile” e sul concetto di poter gestire e mostrare sul display oltre un miliardo di colori. Queste e le altre caratteristiche tecniche di tutto rispetto basteranno a convincervi a sborsare la cifra richiesta? Oppo non solo ha incluso un caricabatterie da ben 65 W e delle cuffie di tipo USB Tipo-C ma ha pensato bene di permettervi di proteggere il vostro acquisto sin dal primo minuto di utilizzo con una elegante cover gommata che fa davvero sfigurare quelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) È finalmente arrivato il momento di parlarvi in maniera più approfondita diX3 Pro 5G, l’ultimo top di gamma presentato nelle scorse settimane dal brand di origini cinesi che vuole dare filo da torcereconcorrenza.ha puntato moltissimo sulla qualità e la versatilità delle fotocamere, su un design caratterizzato da una “curva impossibile” e sul concetto di poter gestire e mostrare sul display oltre un miliardo di colori. Queste e le altre caratteristiche tecniche di tutto rispetto basteranno a convincervi a sborsare la cifra richiesta?non solo ha incluso un caricabatterie da ben 65 W e delle cuffie di tipo USB Tipo-C ma ha pensato bene di permettervi di proteggere il vostro acquisto sin dal primo minuto di utilizzo con una elegante cover gommata che fa davvero sfigurare quelle ...

