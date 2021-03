Operazione fiducia sui vaccini, il governo a caccia di Vip e sportivi come Totti e Vezzali. E anche Draghi potrebbe prenotarsi (Di venerdì 19 marzo 2021) Il governo Draghi vuole reclutare sportivi come Francesco Totti e la neo sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali per sensibilizzare gli italiani sulla necessità di vaccinarsi contro il Coronavirus. Secondo la Repubblica, la campagna di comunicazione si chiamerà Mi vaccino perché… e nei prossimi giorni verrà pianificata da Palazzo Chigi. Parteciperanno anche volti noti della televisione, del mondo della cultura, del cinema, della musica e dell’informazione. Il buco nelle somministrazioni dovuto allo stop precauzionale del preparato di AstraZeneca, che ieri ha ricevuto un nuovo semaforo verde da parte dell’Ema, ammonta a circa 200 mila vaccinazioni che sono state rimandate e che andranno recuperate entro due settimane. Ma è necessario che i cittadini abbiano ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilvuole reclutareFrancescoe la neo sottosegretaria allo Sport Valentinaper sensibilizzare gli italiani sulla necessità di vaccinarsi contro il Coronavirus. Secondo la Repubblica, la campagna di comunicazione si chiamerà Mi vaccino perché… e nei prossimi giorni verrà pianificata da Palazzo Chigi. Parteciperannovolti noti della televisione, del mondo della cultura, del cinema, della musica e dell’informazione. Il buco nelle somministrazioni dovuto allo stop precauzionale del preparato di AstraZeneca, che ieri ha ricevuto un nuovo semaforo verde da parte dell’Ema, ammonta a circa 200 mila vaccinazioni che sono state rimandate e che andranno recuperate entro due settimane. Ma è necessario che i cittadini abbiano ...

