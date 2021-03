Open Fiber | la melina di Starace Lo scotto lo paga Tim | -7% in Borsa

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 19 marzo 2021) Da tre giorni la rete unica è tornata al centro dell’agenda politica italiana. Meno male, verrebbe da dire, perché pensare di competere con gli altri Paesi in ottica di digitalizzazione se si ha la seconda connessione più lenta d’Europa diventa complicato. Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è tornato a cannoneggiare contro i privati, dichiarando che l’esecutivo non è contrario alla rete unica, ma non tollera più ritardi nel progetto. Lo fa, non a caso, al termine dell’incontro con il ministro dell’economia francese Bruno Le Maire, uno dei più convinti sostenitori del Recovery Plan europeo. Segui su affaritaliani.it