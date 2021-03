Open Fiber, a Bormio lavori in corso per la fibra ottica (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Open Fiber, la società concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle aree bianche del Paese, è al lavoro a Bormio per posare la nuova infrastruttura che renderà la rinomata località turistica una moderna Smart City dotata di nuova rete a banda ultra larga in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), capace di abilitare una velocità di connessione sul web fino a 1 Gigabit per secondo. La rete – si legge in una nota – rimarrà di proprietà pubblica, mentre Open Fiber ne curerà la manutenzione e la gestione per i prossimi 20 anni. Il progetto si è reso possibile grazie alla convenzione firmata tra il ministero per lo Sviluppo Economico, Regione Lombardia, i Comuni interessati e Infratel Italia. Sono oltre 6500 – sottolinea ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) –, la società concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle aree bianche del Paese, è al lavoro aper posare la nuova infrastruttura che renderà la rinomata località turistica una moderna Smart City dotata di nuova rete a banda ultra larga in modalità FTTH (To The Home,fino a casa), capace di abilitare una velocità di connessione sul web fino a 1 Gigabit per secondo. La rete – si legge in una nota – rimarrà di proprietà pubblica, mentrene curerà la manutenzione e la gestione per i prossimi 20 anni. Il progetto si è reso possibile grazie alla convenzione firmata tra il ministero per lo Sviluppo Economico, Regione Lombardia, i Comuni interessati e Infratel Italia. Sono oltre 6500 – sottolinea ...

