Oms | Kenya e Ruanda modello contro il Covid

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il direttore dell’OMS Ghebreyesus: “il. Esempio virtuoso in termini di investimenti e nel modo in cui hanno gestito l’emergenza” “Durante la pandemia di-19 un buon numero di governi, invece di sostenere le evidenze scientifiche e le informazioni veicolate dagli esperti, ha preferito contraddirle e screditarle. Questo atteggiamento aiuta… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Oms Kenya

Dire

Nella primavera del 2020 sono stati espulsi i rappresentanti dell'. La Tanzania è uno dei ... Un anno dopo, mentre ilregistra 106mila contagi e 18mila decessi, la Tanzania ne conta ...Per quanto riguarda il piano internazionale il comportamento della Tanzania nella gestione dell'epidemia ha avuto grande risonanza, preoccupando molto l'e i Paesi vicini., Malawi, Rwanda, ...Il leader dell'opposizione del Kenya, Raila Odinga, è stato messo in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19. Secondo ...A un anno dalla dichiarazione dello «stato di pandemia» da parte dell’Oms (organizzazione mondiale della sanità), in occasione della riunione della 12esima conferenza ministeriale del Wto (organizzazi ...